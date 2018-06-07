Халеп: надеюсь, что в финале «Ролан Гаррос» сыграю лучше, чем в прошлом году

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой (3) со счётом 6:1, 6:4 в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Этот успех позволил уроженке Констанцы сохранить звание первой ракетки мира.



«Я безумно рада, что смогла добиться победы. Гарбинье – отличная теннисистка и серьёзная соперница. Приятно, что мне снова удалось проявить себя с наилучшей стороны. Во втором сете я уступала со счётом 2:4, но при этом не собиралась сдаваться и продолжала сражаться за каждое очко. Я сделала то, что планировала перед матчем, и это не может не радовать.



Здорово, что у меня появилась ещё одна возможность сыграть в финале любимого турнира «Большого шлема». Надеюсь, что в решающем матче я буду действовать лучше, чем в прошлом году, когда я проиграла Елене Остапенко», — цитирует Халеп официальный сайт «Ролан Гаррос».

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.