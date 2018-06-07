Россиянки Лансере и Рахимова не смогли выйти в четвертьфинал юниорского «РГ»

Россиянки Софья Лансере и Камила Рахимова завершили выступление на юниорском Открытом чемпионате Франции в парном разряде. Во втором круге они уступили представительнице Люксембурга Элеоноре Молинаро и датчанке Кларе Таусон, посеянным под первым номером, со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (3:7).



Матч длился 1 час 32 минуты. Россиянки выполнили 2 подачи навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету победительниц 2 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов, они избежали двойных ошибок.



В четвертьфинале Молинаро и Таусон встретятся с грузинкой Аной Макацарией и американкой Алексой Ноэль (7).