Стивенс обыграла Кис и вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с Халеп

Американская теннисистка Слоан Стивенс (10) завоевала путёвку в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв соотечественницу Мэдисон Кис (13) со счётом 6:4, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Стивенс избежала подач навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 7, активно выиграла 9 очков и допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Кис 7 эйсов, 2 двойные ошибки, 2 упущенных брейк-пойнта, 25 виннеров и 41 невынужденная ошибка.



В финальном матче «Ролан Гаррос» действующая победительница US Open встретится с румынкой Симоной Халеп, занимающей первую строчку в мировом рейтинге.