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Стивенс обыграла Кис и вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с Халеп

Стивенс обыграла Кис и вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с Халеп
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американская теннисистка Слоан Стивенс (10) завоевала путёвку в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв соотечественницу Мэдисон Кис (13) со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут. Стивенс избежала подач навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 7, активно выиграла 9 очков и допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Кис 7 эйсов, 2 двойные ошибки, 2 упущенных брейк-пойнта, 25 виннеров и 41 невынужденная ошибка.

В финальном матче «Ролан Гаррос» действующая победительница US Open встретится с румынкой Симоной Халеп, занимающей первую строчку в мировом рейтинге.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1/2 финала
07 июня 2018 года, четверг. 17:30 МСК
Мэдисон
Кис
Слоан
Стивенс
4:6 4:6
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