Эрбер и Маю вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (6) обеспечили себе место в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде, обыграв хорвата Николу Мектича и австрийца Александра Пейю (8) со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Победители выполнили 3 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету хорвата и австрийца 1 эйс, 4 двойные ошибки 3 упущенных брейк-пойнта.
В финале французский дуэт встретится с победителями матча Фелисьяно Лопес / Марк Лопес (оба – Испания, 12) – Оливер Марах (Австрия) / Мате Павич (Хорватия, 2).
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