Стивенс впервые в карьере попадёт в топ-5 рейтинга WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс (10) вышла в финал Открытого чемпионата Франции, обыграв соотечественницу Мэдисон Кис (13) со счётом 6:4, 6:4.



Этот успех позволит 25-летней уроженке Флориды попасть в первую пятёрку мирового рейтинга. 11 июня Стивенс расположится на четвёртом месте в женской табели о рангах. Это лучший результат в карьере спортсменки, которая является действующей победительницей US Open.



В финальном поединке Стивенс встретится с румынкой Симоной Халеп (1), которая по итогам «Ролан Гаррос» сохранит звание первой ракетки мира. В полуфинале уроженка Констанцы обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (3) со счётом 6:1, 6:4.

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.