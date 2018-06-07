Норман: Вавринка должен хорошо себя проявить на US Open

Экс вторая ракетка мира Магнус Норман, который сейчас тренирует швейцарца Стэна Вавринку, рассказал о физическом состоянии 33-летнего уроженца Лозанны.



«Мы со Стэном планируем работать в течение длительного времени. Он должен выйти на хороший уровень к Открытому чемпионату США. Вавринке необходимо набрать форму за счёт тренировочных занятий, сейчас он предельно мотивирован. У Стэна нет проблем с коленом, после вылета с «Ролан Гаррос» он приступил к тренировкам уже на следующий день», — сказал Норман в интервью Tages Anzeiger.

Вавринка проиграл в стартовом круге на Открытом чемпионате Франции, в результате чего переместился в третью сотню рейтинга ATP.