Кис: очень рада, что пришло время травяного сезона

Американка Мэдисон Кис (13) прокомментировала поражение со счётом 4:6, 4:6 в полуфинале «Ролан Гаррос» от соотечественницы — Слоан Стивенс (10).



«Конечно, я разочарована результатом полуфинала, но при этом понимаю, что провела хороший турнир. Нужно сохранять позитив. Сегодня я действовала лучше, чем в финале US Open. Трудно играть против Стивенс, поскольку она наносит мощные удары и старается направлять мяч точно в игровую площадку.



С тактической точки зрения я сделала всё правильно, но Стивенс была лучше меня. У Слоан есть способность выигрывать на турнирах «Большого шлема». Очень рада, что теперь наступает травяной сезон, это моя любимая часть года», — цитирует американку Ubitennis.

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.