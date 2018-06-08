Текстовая онлайн-трансляция матча Чеккинато — Тим на «Ролан Гаррос»

8 июня в Париже пройдёт полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют итальянец Марко Чеккинато и представитель Австрии Доминик Тим (7). Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени. Соперники встречались друг с другом дважды. В 2013 году на турнире серии «фьючерс» в Италии Чеккинато одержал победу со счётом 6:3, 6:4. В 2014 году в квалификации соревнований в Дохе сильнее оказался Тим — 1:6, 6:3, 6:2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Чеккинато — Тим на Открытом чемпионате Франции.



Победитель этого поединка в финале «Ролан Гаррос» поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (1), либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5).

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос» Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.