Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — дель Потро на «Ролан Гаррос»

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос»

Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.