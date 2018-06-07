Шварцман: Надаль — лучший теннисист мира

Аргентинец Диего Шварцман (11) прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля (1) со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 2:6 в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч растянулся на два дня по причине дождя, который обрушился на Париж.
«Рафа — лучший теннисист мира. Я проделал хорошую работу, но сегодня Надаль играл совсем иначе, нежели вчера. Перенос поединка из-за погодных условий был на руку сопернику. Вчера я играл превосходно, исполнив множество виннеров и допустив небольшое количество невынужденных ошибок. Я очень рад, что дошёл до второй недели на втором турнире «Большого шлема» кряду», — приводит слова Шварцмана Ubitennis.
В обновлённом рейтинге ATP аргентинец расположится на 11-м месте.
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