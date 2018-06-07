Форже: Федерер мог преуспеть на «Ролан Гаррос», если бы приехал в Париж

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже назвал швейцарца Роджера Федерера одним из лучших теннисистов с точки зрения игры на грунтовом покрытии.



«Очень жаль, что Федерер не приехал в Париж. Глядя на игру других теннисистов, можно сказать, что Роджер добился бы хорошего результата, если бы выступил на Открытом чемпионате Франции. На мой взгляд, он остаётся одним из лучших игроков на грунтовом покрытии. Мне жаль поклонников. Конечно, все хотели бы увидеть поединок Надаль — Федерер. Когда вы покупаете билет на игру «ПСЖ», то хотите увидеть на поле Неймара», — сказал Форже в интервью L’Equipe.

Федерер, занимающий второе место в рейтинге ATP, пропустил весь грунтовый сезон.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».