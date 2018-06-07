Куэртен: Чеккинато демонстрирует лучший теннис в карьере

Бразилец Густаво Куэртен, трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» и экс первая ракетка мира, оценил выступление итальянца Марко Чеккинато на Открытом чемпионате Франции. Уроженец Палермо пробился в полуфинал турнира «Большого шлема».



«Думаю, сейчас Марко чувствует себя иначе. Он демонстрирует лучший теннис в карьере. У Чеккинато нет опыта, но он играет с большим энтузиазмом. Преимущество итальянца в том, что ему нечего терять. Его выступление напоминает мой триумф в Париже в 1997 году. К счастью, в моё время не было такого теннисиста, как Надаль», — цитирует Куэртена Ubitennis.



За выход в финал соревнований в столице Франции Чеккинато поспорит с австрийцем Домиником Тимом (7).

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.