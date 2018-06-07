Додиг: концовка финального матча в миксте получилась очень напряжённой

Хорватский теннисист Иван Додиг прокомментировал победу на «Ролан Гаррос» в миксте. Он первенствовал вместе с представительницей Китайского Тайбэя Чань Латишей. В финале их дуэт оказался сильнее канадки Габриэлы Дабровски и хорвата Мате Павича, выиграв со счётом 6:1, 6:7 (5:7), [10:8].



«Победа на турнире приносит незабываемые эмоции. У меня остались приятные воспоминания от выступления в Париже, поскольку три года назад я победил в парном разряде, теперь — в миксте. Мы играли лучше соперников и уверенно контролировали ход поединка в первом и втором сетах. Потом оппоненты выиграли два очка, и всё внезапно изменилось. Непросто решать судьбу финала на тай-брейке, где важен каждый розыгрыш. Концовка получилась очень напряжённой, и я просто рад, что мы победили», — цитирует Додига официальный сайт ATP.