Чилич: после матча с дель Потро остался неприятный осадок

Хорват Марин Чилич (3) не скрывал разочарования после поражения от аргентинца Хуан-Мартина дель Потро (5) со счётом 6:7 (5:7), 5:7, 6:3, 5:7 в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.



«На последних пяти турнирах «Большого шлема» я четырежды доходил как минимум до четвертьфинала, что не может не радовать. Я мог рассчитывать на успех и в прошедшем матче. После подобных встреч всегда остаётся горький осадок. У меня были шансы, которыми не удалось воспользоваться. Хуан – прекрасный теннисист, но очень обидно проигрывать таким образом», — цитирует Чилича официальный сайт ATP.

В полуфинале дель Потро встретится с 10-кратным победителем Открытого чемпионата Франции испанцем Рафаэлем Надалем.