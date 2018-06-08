Стивенс: не посещаю Елисейские поля, поскольку там очень дорогие рестораны

Американка Слоан Стивенс призналась, что ей нравится выступать в Париже. На Открытом чемпионате Франции она вышла в финал, где встретится с румынкой Симоной Халеп, которая сохранит звание первой ракетки мира.



«Я стану четвёртой ракеткой мира, и это здорово. Мне нравится играть в Париже. Я не посещаю Елисейские поля, поскольку там очень дорогие рестораны. Что касается финала с Халеп, то я не считаю, что у меня есть преимущество в связи с завоёванным титулом на US Open. Это будет очень тяжёлая игра», — приводит слова Стивенс Ubitennis.

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.