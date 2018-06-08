Чилич: травма колена осталась позади, чувствую себя хорошо

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о планах на травяной сезон. 29-летний спортсмен завершил выступление в одиночном разряде на «Ролан Гаррос» на стадии четвертьфинала, уступив аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро.



«Сейчас необходимо сконцентрироваться на предстоящих турнирах. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Травяной сезон короткий, поэтому я хочу быть в хорошей форме. Я рад, что травма колена осталась позади. Чувствую себя здоровым с физической точки зрения. Я хорошо выступил в Париже и сумел дойти до четвертьфинала», — цитирует хорвата пресс-служба ATP.

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.