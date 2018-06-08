Сёдерлинг: Федерер опасается, что Надаль может побить его рекорды

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», швед Робин Сёдерлинг поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере и испанце Рафаэле Надале.



«Надаль и Федерер борются с травмами на протяжении всей карьеры, но при этом они всегда возвращаются. Теперь Рафа и Роджер заботятся о своём календаре, пытаясь его разгрузить настолько, насколько это возможно. Думаю, что соперничество пошло на пользу обоим спортсменам. На мой взгляд, именно по этой причине Федерер не спешит завершать карьеру. Он понимает, что в будущем Надаль может побить его рекорды. Каждый из них хочет быть выше принципиального соперника», — цитирует Сёдерлинга Ubitennis.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».