Победы Халеп и Стивенс — в обзоре полуфиналов «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп (1) пробилась в финал Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв обыграв испанку Гарбинье Мугурусу (3) со счётом 6:1, 6:4. Уроженка Констанцы активно выиграла 16 очков и допустила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 14 виннеров и 31 ошибка.

Во втором полуфинале американка Слоан Стивенс (10) в двух сетах обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис (13) со счётом 6:4, 6:4. Слоан активно выиграла 9 очков и допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Мэдисон 25 виннеров и 41 невынужденная ошибка.

Видеообзор полуфинальных матчей доступен на «Чемпионате».