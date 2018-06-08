Халеп: после финала я хочу почувствовать, что выложилась по полной

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча с представительницей США Слоан Стивенс в финале Открытого чемпионата Франции.

«Я знаю, что Стивенс — сильная соперница. Она выполняет мощные удары. Я постараюсь сыграть так, как сегодня. Я буду демонстрировать свой теннис. Это грунт, матчи на нём получаются разными. Никаких ожиданий у меня нет. Я просто постараюсь следовать своей тактике и сохранять позитивный настрой.

Я буду сосредоточена на себе, как в каждом матче этого турнира. Важно будет сохранять спокойствие и делать всё, что в моих силах. Это отличная возможность и большое испытание для меня. После финала я хочу почувствовать, что выложилась по полной", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

