Халеп: я трижды проиграла в финалах ТБШ, но никто от этого не умер

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос», в котором она встретится с американкой Слоан Стивенс.

«Я постараюсь поскорее забыть о победе над Мугурусой. Конечно, финал — это большой шанс, но никогда не знаешь, как всё получится. Я трижды проиграла в финалах турнирах „Большого шлема“, но никто от этого не умер. Я стала опытнее и буду чувствовать больше уверенности в своих силах. В теннисе трудно что-то предсказать, так что я буду расслаблена.

Выход в финал турнира «Большого шлема» — это всегда особенный момент. Это лучший момент в карьере, потому что соревнования Grand Slam — главные в теннисе. Я очень рада. Чувствую, что после Australian Open я всё делала правильно, именно поэтому вновь добралась до финала.

Я буду играть для болельщиков со всего мира, потому что многие ждут моего первого титула на турнире «Большого шлема». В субботу я отдам все силы на корте. Буду думать о том, что постараюсь сделать людей счастливыми. Надеюсь, у меня хватит сил для победы", — цитирует Халеп официальный сайт тура.