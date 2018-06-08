Додиг: мы с Латишей были близки к тому, чтобы пропустить «Ролан Гаррос» в миксте

Хорватский теннисист Иван Додиг прокомментировал победу на «Ролан Гаррос» в миксте. Он первенствовал вместе с представительницей Китайского Тайбэя Чань Латишей. В финале их дуэт оказался сильнее канадки Габриэлы Дабровски и хорвата Мате Павича со счётом 6:1, 6:7 (5:7), [10:8].

«На этом турнире мы впервые сыграли в паре, хотя были близки к тому, чтобы пропустить „Ролан Гаррос“ в миксте. У Латиши были некоторые проблемы со здоровьем. Но я сказал: „Слушай, мы должны попробовать“. Она согласилась.

Мы подтвердили заявку, и всё сразу начало складываться отлично. Я очень рад победе и нашей встрече в таких обстоятельствах. Надеюсь, мы и дальше будем играть в дуэте. Мы веселились на корте, а это самое главное. У нас были сложные матчи, но в миксте главное — веселье и, конечно, стремление победить", — цитирует Додига официальный сайт тура.

Латиша и Додиг завоевали титул на «Ролан Гаррос» в миксте