Чань Латиша: мы с Додигом сделали правильный выбор, решив сыграть в Париже

Представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша поделилась эмоциями от победы на «Ролан Гаррос» в миксте. Она первенствовала в дуэте с хорватом Иваном Додигом. В финале они победили канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича со счётом 6:1, 6:7 (5:7), [10:8].

«Ощущения удивительные. Изначально я не была уверена в том, что сыграю в миксте. Но в итоге мы сделали правильный выбор. Мы получили огромное удовольствие от своего выступления.

Думаю, этот титул очень важен для нас, так как ранее мы уже играли в финалах. Мы жаждали победы в миксте. У нас была единая цель, и мы боролись для её достижения. Я очень рада, что наша мечта сбылась", — цитирует Чань Латишу официальный сайт тура.

Додиг: мы с Латишей были близки к тому, чтобы пропустить «Ролан Гаррос» в миксте