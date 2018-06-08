Надаль повторил достижение Федерера и Коннорса

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал третьим теннисистом в истории, которому удавалось одиннадцать раз добраться до полуфинала отдельно взятого турнира «Большого шлема».



Ранее больше десяти полуфиналов на одном турнире было на счету швейцарца Роджера Федерера и американца Джимми Коннорса. Федерер 14 раз играл в 1/2 финала Australian Open (6 титулов) и 12 раз – на Уимблдоне (8 трофеев). Коннорс 14 раз добирался до полуфиналов US Open (5 побед) и 11 раз попадал в четвёрку лучших на Уимблдоне (2 победы).



Показатели Надаля в полуфиналах «Ролан Гаррос» более впечатляющие – 10 полуфиналов и 10 побед в Париже. Свою серию он попытается продлить в матче против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.



После победы Рафаэля над Диего Шварцманом его статистика в пятисетовых поединках на грунте составляет 109 побед против 2-х поражений.

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос» Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.