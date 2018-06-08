Корретха: пять сетов на грунте против Надаля – худшее испытание для профи

Экс-вторая ракетка мира, двукратный финалист Открытого чемпионата Франции и бывший капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Алекс Корретха прокомментировал выступления своего соотечественника Рафаэля Надаля на грунте.



«Провести с Рафой пятисетовый матч на грунте – это худшее испытание, которое может случиться с вами как со спортсменом высокого уровня.



Не могу провести абсолютно никакой аналогии, особенно если учесть то, что теннис — индивидуальный вид спорта», – цитирует Корретху Daily Express, ссылаясь на радио SER.



На пути к своему 11-му финалу «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль встретится с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро. Ранее, когда Рафаэль пробивался в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции, он неизменно брал титул.

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос» Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.