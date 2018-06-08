Мойя: стараюсь убедить Надаля в том, что он всё время должен атаковать

Карлос Мойя, тренер 10-кратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, прокомментировал победу подопечного в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

«На секунду забудьте о том, каким великим игроком является Рафа. Если он не в лучшей форме, то обыграть соперника уровня Диего ему не по силам. В первом сете Рафа не мог захватить инициативу. Его ударам не хватало скорости, он действовал не слишком агрессивно. Ему следовало сразу идти в атаку. После возобновления игры Рафа стал действовать иначе. Я стараюсь убедить его в том, что он всё время должен атаковать.

Без сомнений, дождь повлиял на исход встречи. Рафа начал матч, действуя не слишком интенсивно. Он был пассивен и не похож на самого себя. Но Рафа не может полагаться на погоду, которая его спасёт. Такого не бывает.

Иногда Рафу нужно немного уговаривать. Мы постарались поддержать и убедить его в том, что у него есть всё для выхода из подобных ситуаций. Он уже доказывал раньше, что может справляться с трудностями. У него есть способности и уверенность. Ему нужно лишь самому навязывать свою волю соперникам.

Чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно бороться, даже когда игра не складывается. По ходу турнира будут случаться тяжёлые моменты и попадаться непростые соперники. Но Рафа вновь демонстрирует то, что у него есть всё, чтобы справляться с трудностями", — цитирует Мойю официальный сайт тура.