Маррей сыграет на турнире в Шэньчжэне

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил о своём желании сыграть на соревнованиях в Шэньчжэне.



«Мне нравится играть в Китае – я всегда отмечаю тамошнюю поддержку публики. У меня остались отличные воспоминания с моего последнего визита туда, и надеюсь, в этом году этот отрезок мне удастся особенно», – цитирует Энди STV.



Ранее 31-летний теннисист заявил о скором возвращении на корт. Маррей рассчитывает сыграть на Уимблдоне – именно на этом турнире год назад Энди провёл свой последний официальный матч. На протяжении года двукратный олимпийский чемпион восстанавливался от травмы тазобедренного сустава.



Соревнования в Шэньчжэне пройдут в период с 22 по 29 сентября. Турнир появился в календаре ATP в 2014 году, и Маррей стал его первым победителем.

Маррей снялся с турнира в Хертогенбосхе