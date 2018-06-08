Чанг: не думаю, что игра Рафы была бы столь эффективной, если бы он был правшой

Победитель «Ролан Гаррос — 1989» Майкл Чанг рассказал, почему, по его мнению, испанец Рафаэль Надаль так доминирует на грунтовом покрытии.



«Не думаю, что игра Рафы была бы столь эффективной, если бы он был правшой. Он левша, поэтому вращение у него получается другим. Мяч после его мощного удара с форхенда приходится сопернику-правше под бэкхенд, что вызывает трудности у многих. К тому же Рафа здорово двигается на грунте.

Он знает, как манипулировать углами, чтобы выбить соперника из занимаемой позиции. Он очень агрессивен, но в то же время сохраняет терпение, когда это нужно. Но если у него есть возможность для разящего удара, он его выполняет. Он вынуждает соперников много двигаться и оказываться в неловком положении", — цитирует Чанга BBC.