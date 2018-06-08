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Чилич: о молодом теннисисте по имени Роджер Федерер знаю совсем немного

Чилич: о молодом теннисисте по имени Роджер Федерер знаю совсем немного
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Хорват Марин Чилич прокомментировал свои выступления в последние годы, поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос» от аргентинца Хуана-Мартина дель Потро и поделился планами на ближайшее будущее.

«На четырёх из пяти последних мэйджорах я доходил как минимум до четвертьфиналов, и это очень приятно. Тем не менее я чувствовал, что мог обыграть дель Потро, поэтому сейчас я немного расстроен. Мой уровень игры был не самым лучшим — я мог прибавить на 10-20%, а в итоге упустил ряд розыгрышей, которые обычно выигрываю.

Впереди травяной сезон, и я хочу быть полностью готов к нему. Планирую предоставить себе неделю отдыха, после чего отправлюсь в Лондон, где сыграю на Queen's Club», – цитирует Чилича World Tennis USA.

На шутливый вопрос журналиста, как много знает Марин о таком молодом теннисисте, как Роджер Федерер, хорват ответил: «Совсем немного».

В финале главного травяного турнира прошлого сезона Уимблдона Чилич уступил именно Федереру.

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос»
Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.
Ролан Гаррос (м) 2018. 1/4 финала
07 июня 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Марин
Чилич
Хуан-Мартин
дель Потро
6:7 7:5 3:6 5:7
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