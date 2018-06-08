Чилич: о молодом теннисисте по имени Роджер Федерер знаю совсем немного

Хорват Марин Чилич прокомментировал свои выступления в последние годы, поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос» от аргентинца Хуана-Мартина дель Потро и поделился планами на ближайшее будущее.



«На четырёх из пяти последних мэйджорах я доходил как минимум до четвертьфиналов, и это очень приятно. Тем не менее я чувствовал, что мог обыграть дель Потро, поэтому сейчас я немного расстроен. Мой уровень игры был не самым лучшим — я мог прибавить на 10-20%, а в итоге упустил ряд розыгрышей, которые обычно выигрываю.



Впереди травяной сезон, и я хочу быть полностью готов к нему. Планирую предоставить себе неделю отдыха, после чего отправлюсь в Лондон, где сыграю на Queen's Club», – цитирует Чилича World Tennis USA.



На шутливый вопрос журналиста, как много знает Марин о таком молодом теннисисте, как Роджер Федерер, хорват ответил: «Совсем немного».



В финале главного травяного турнира прошлого сезона Уимблдона Чилич уступил именно Федереру.

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос» Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.