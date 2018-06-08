Д. Макинрой: я думал, что Борг — величайший по игре на грунте. Но Надаль сильнее

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой выразил уверенность в том, что испанец Рафаэль Надаль по игре на грунте сильнее знаменитого шведа Бьорна Борга.

«Некоторые говорят, что победить Рафу в пятисетовом матче на грунте — это самая сложная задача в спорте, не только в теннисе. Я соглашусь с этим. В своё время я считал, что наблюдал за игрой величайшего „грунтовика“ — Борга. Но Надаль его превосходит», — приводит слова Макинроя Daily Express.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.