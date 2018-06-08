Чеккинато отказался отвечать на вопрос о договорном матче, сыгранном в 2015 году

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2018 года, на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос о договорном матче, в участии в котором он подозревался несколько лет назад.

В июле 2016 года Федерация тенниса Италии объявила о дисквалификации Чеккинато на 18 месяцев за участие в договорном матче. Расследование установило, что спортсмен в октябре 2015 года намеренно уступил поляку Камилу Майхшаку со счётом 1:6, 4:6 на турнире серии «челленджер» в Марокко. Федерация также заявила, что ей известно и о других нарушениях со стороны Чеккинато.

В декабре 2016 года апелляция Марко на решение федерации была удовлетворена. В ходе расследования выяснилось, что перед игрой Марко посоветовал своему другу поставить на поляка. Чеккинато объяснил свои слова тем, что чувствовал себя не лучшим образом, однако намеренно проигрывать не собирался. В итоге дело было закрыто, так как представители прокуратуры не успели завершить в срок все следственные мероприятия.

При этом следователи утверждают, что у них был доступ к переписке Марко с инициатором договорного матча, а также сообщили, что у Чеккинато был куплен билет на самолёт на день игры. По их словам, это свидетельствует о намеренном проигрыше.

«Я уже говорил, что не хочу больше обсуждать это. Я думаю лишь о настоящем. Больше не спрашивайте меня об этом», — цитирует Чеккинато New York Times.

143-я ракетка мира Чеккинато дисквалифицирован за участие в договорных матчах