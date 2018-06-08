Ватутин вышел в четвертьфинал челленджера в Познани

Российский теннисист Алексей Ватутин (8) пробился в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Познани (Польша), в трёх партиях обыграв представителя Германии Йереми Яна (Q) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут. Алексей совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 9 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Познани Ватутин поспорит с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Эта игра также состоится 8 июня.