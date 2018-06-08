Навратилова: чтобы выиграть свой первый ТБШ, Халеп нужно выйти из зоны комфорта

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос», в котором сыграют румынка Симона Халеп и американка Слоан Стивенс.

«Чтобы выиграть свой первый турнир „Большого шлема“, Халеп нужно выйти из зоны комфорта и рисковать. Она будет жаждать победы. Это хорошо, но лишь пока ты можешь это контролировать. Надеюсь, желание победить не будет перехлёстывать через край, мешая ей играть в свой лучший теннис.

В прошлогоднем финале она допустила ошибку, сыграв в слишком оборонительный теннис. Но чемпионы учатся на своих ошибках, поэтому я не думаю, что Симона вновь будет играть так же. Я ожидаю агрессивного тенниса в её исполнении.

Я рассчитываю на настоящую битву и буду удивлена, если матч закончится в двух сетах. Симона и Халеп играют в схожем стиле, хотя удары Стивенс мощнее. Они любят контратаковать. Но в финале им обеим нужно будет действовать иначе для победы.

В прошлогоднем финале Халеп играла с андердогом, а теперь ей будет противостоять равная соперница, которая к тому же выиграла US Open. Если Симона опять проиграет, то жить с этим ей будет легче, чем после проигрыша Остапенко. Но проигрывать четвёртый финал — это тяжело. Поэтому давление на Халеп будет больше, чем на Стивенс. Думаю, и болельщики будут больше поддерживать румынку", — цитирует Навратилову официальный сайт тура.