Халеп: победа над Шараповой – лучшая в моей карьере

После выигрыша в полуфинале «Ролан Гаррос» у испанки Гарбинье Мугурусы первая ракетка мира румынка Симона Халеп рассказала о лучших победах в её карьере.



«Победа над Мугурусой, пожалуй, лучшая для меня на «Ролан Гаррос», но не в карьере. За всё время моей игры поставлю этот матч на второе место. На первом – триумф в игре против Шараповой», – цитирует Халеп World Tennis USA.



Свою победу над россиянкой Марией Шараповой Халеп добыла в полуфинальном матче турнира в Риме менее месяца назад – 4:6, 6:1, 6:4.

Завтра, 9 июня, румынка сыграет с американкой Слоан Стивенс в своём третьем финале на Открытом чемпионате Франции. Первые два она уступила латвийке Елене Остапенко в прошлом году и всё той же Шараповой в розыгрыше 2014 года.