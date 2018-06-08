Донской заменчит Хачанова на турнире в Хертогебосхе и не сыграет в Штутгарте

Россиянин Евгений Донской, выбирая между двумя травяными соревнованиями в Штутгарте и Хертогенбосхе, выбрал вариант с выступлениями в Нидерландах. Там он заметит отказавшегося от участия в турнире своего соотечественника Карена Хачанова.



Причины снятия с соревнований Хачанова неизвестны. Место, освободившееся в основной сетке Штутгарта, займёт босниец Мирза Башич.



Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 является представитель Люксембурга Жиль Мюллер. Наибольшим количеством титулов обладает француз Николя Маю (3).