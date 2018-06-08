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Тим в трёх сетах победил Чеккинато и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»

Тим в трёх сетах победил Чеккинато и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышел в финал, в трёх сетах обыграв представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 7:5, 7:6 (12:10), 6:1. Продолжительность поединка составила 2 часа 17 минут. Доминик 6 раз подал навылет, активно выиграл 37 очков и совершил 26 невынужденных ошибок. На счету его соперника 3 эйса, 24 виннера и 26 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Чеккинато на «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» Тим сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем (1), либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5).

Ролан Гаррос (м) 2018. 1/2 финала
08 июня 2018 года, пятница. 14:00 МСК
Марко
Чеккинато
Доминик
Тим
5:7 6:7 1:6
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