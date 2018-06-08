Тим в трёх сетах победил Чеккинато и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышел в финал, в трёх сетах обыграв представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 7:5, 7:6 (12:10), 6:1. Продолжительность поединка составила 2 часа 17 минут. Доминик 6 раз подал навылет, активно выиграл 37 очков и совершил 26 невынужденных ошибок. На счету его соперника 3 эйса, 24 виннера и 26 неточностей.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Чеккинато на «Ролан Гаррос».



В финале «Ролан Гаррос» Тим сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем (1), либо с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5).

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос» Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.