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Ходзуми и Ниномия вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Ходзуми и Ниномия вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Японская пара Эри Ходзуми / Макото Ниномия вышла в финал женского парного разряда Открытого чемпионата Франции. В полуфинале Ходзуми и Ниномия в двух партиях выиграли у восьмой пары соревнований, Чань Хаочин из Тайваня и китаянки Ян Чжаосюань, со счётом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 3 минуты. Японки реализовали 5 брейк-пойнтов из 6 и совершили 3 двойные ошибки. На счету интернационального дуэта 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 1 брейк.

За титул Ходзуми и Ниномия сыграют с победительницами матча Крейчикова/Синякова (Чехия, 6) — Главачкова/Стрыцова (Чехия, 2).

Ролан Гаррос — парный разряд (ж) 2018. 1/2 финала
08 июня 2018 года, пятница. 15:50 МСК
Эри
Ходзуми
Макото
Ниномия
Чань
Хаочин
Ян
Чжаосюань
6:2 6:2
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