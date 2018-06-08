Ходзуми и Ниномия вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Японская пара Эри Ходзуми / Макото Ниномия вышла в финал женского парного разряда Открытого чемпионата Франции. В полуфинале Ходзуми и Ниномия в двух партиях выиграли у восьмой пары соревнований, Чань Хаочин из Тайваня и китаянки Ян Чжаосюань, со счётом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 3 минуты. Японки реализовали 5 брейк-пойнтов из 6 и совершили 3 двойные ошибки. На счету интернационального дуэта 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 1 брейк.



За титул Ходзуми и Ниномия сыграют с победительницами матча Крейчикова/Синякова (Чехия, 6) — Главачкова/Стрыцова (Чехия, 2).