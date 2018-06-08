Тим: ключом к победе стал второй сет, который я выиграл на тай-брейке

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос» после победы над итальянцем Марко Чеккинато со счётом 7:5, 7:6 (12:10), 6:1.



«Не думаю, что это настоящий прорыв для меня. Я играл в полуфинале два предыдущих года, так что просто сделал шаг вперёд сегодня.



Безусловно, ключом к победе стал второй сет, который я выиграл на тай-брейке. Это сто процентов. Если бы соперник выиграл тай-брейк, он бы куда мощнее сыграл в третьем сете. Так что здорово, что именно я завершил тай-брейк победой», — приводит слова Тима пресс-служба «Ролан Гаррос».

Тим в трёх сетах победил Чеккинато и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»