Макинрой: Маррею нужно быть реалистом перед Уимблдоном

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал предстоящее возвращение на корт британца Энди Маррея, восстанавливающегося после операции на бедре. Макинрой призвал Маррея, пропустившего почти год, не ставить слишком амбициозные цели на турнир в Лондоне и на Уимблдон.

Макинрой оказывался в аналогичной ситуации. Американец в 1985 году в возрасте 27 лет пропустил около шести месяцев. Как признался Макинрой, ему так и не удалось вернуться на свой уровень.

«После той травмы я играл ещё довольно долго, около семи лет. Проблем с мотивацией в отношении возвращения не было. Ты продолжаешь заниматься любимым делом. Но есть риск, что ты уже не будешь так хорош, как раньше. Нет, я не говорю, что Маррей не вернётся на свой уровень, но возвращение будет тяжёлым. Нужно понимать, что повреждение бедра – серьёзная травма.

Когда я пропустил длительный период, я так и не смог вновь заиграть так, как раньше. Я чувствовал, что остаюсь в десятке сильнейших игроков мира, но чтобы удержаться там, мне нужно было прикладывать больше усилий.

Маррей производит впечатление человека, который готов на многое ради восстановления. Нет вопросов, что он может вернуться и выиграть турнир «Большого шлема». Возможно ли это сделать сразу без турнира для разминки? Да. Роджер Федерер прошёл этот путь в 2007 и 2009 годах. Но я думаю, что Маррей будет реалистом. Тяжело успешно выступить на турнире после такого длительного перерыва», — цитирует Макинроя Ubitennis.