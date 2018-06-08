Крофт: Тим будет рассчитывать на погоду в финале «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Доминик Тим. По мнению Крофт, австрийскому теннисисту в матче с первой ракеткой мира могут помочь погодные условия.

«В воскресенье во время финала ожидаются осадки, корт должен быть влажным. Возможно, это даст надежду Тиму на благополучный исход. Думаю, что в его подсознании будет эта мысль. Его устроит пасмурная погода с осадками. Очевидно, что Надаль предпочитает ясную погоду», — цитирует Крофт Daily Express.

Во время нынешнего розыгрыша «Ролан Гаррос» Надаль проиграл лишь один сет. В четвертьфинале он уступил первый сет аргентинцу Диего Шварцману, после чего матч был прерван из-за дождя в ходе второго сета. Соперники возобновили игру на следующий день, и Надаль выиграл три сета подряд (4:6, 6:3, 6:2, 6:2).

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос» Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.