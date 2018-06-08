Надаль: Тим — один из лучших теннисистов мира по игре на грунте

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий финал «Ролан Гаррос» против австрийца Доминика Тима. Надаль признал, что для победы над Тимом ему надо будет провести идеальный матч.

«Подобные матчи очень сложны. Вы играете с самыми сильными теннисистами мира, как и должно быть в матчах такого уровня.

Мне нужно будет идеально играть в воскресенье. Это очень сложные матчи. В финале нужно сражаться, нужно быть готовым к битве. Я буду думать об этом завтра во время тренировок. Сегодня нужно отдохнуть, я сегодня лишь рад, что вышел в финал «Ролан Гаррос».

Всё это может казаться простым, но это не так. И я не хочу, чтобы болельщики думали, что выход в финал «Ролан Гаррос» был простым. Это особенный день, которым я буду наслаждаться. Тим — один из сильнейших игроков в мире на грунте. Надеюсь, что я смогу победить его», — цитирует Надаля Daily Express.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».