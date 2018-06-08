Тим: хорошо, что мы уже дважды сыграли с Надалем

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал предстоящий финал «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля. 24-летний Тим подчернул, что ему будет тяжело остановить Надаля, который становился победителем «Ролан Гаррос» уже десять раз.

«Очевидно, что Надалю здесь больше нравится играть, чем в Мадриде (на турнире в Мадриде Тим обыграл Надаля в четвертьфинале. — Прим. «Чемпионата»). К тому же игра в пяти сетах отличается от матча с тремя сетами. Но хорошо, что я уже дважды встречался с Надалем в этом сезоне», — цитирует Тима ESPN.

Финальный матч «Ролан Гаррос» состоится в воскресенье, 10 июня. В полуфинале Надаль обыграл Хуана-Мартина дель Потро (6:4, 6:1, 6:2), а Тим победил Марко Чеккинато (7:5, 7:6, 6:1).

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».