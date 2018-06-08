Муратоглу: Халеп стала лучше играть под давлением

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу поделился ожиданиями от финала «Ролан Гаррос». Муратоглу отметил, что румынка Симона Халеп стал играть лучше, чем в прошлом году. Тренер считает, что ей по силам обыграть в финале американку Слоан Стивенс.

«Халеп продолжает двигаться к своей мечте – выигрышу турнира «Большого шлема». В полуфинале Халеп обыграла Мугурусу – победительницу прошлогоднего турнира. Халеп сыграла с Мугурусой в её игру: действовала агрессивно и отлично реагировала на удары соперницы.

По сравнению с прошлым годом Халеп улучшила свою подачу. Раньше средняя скорость полёта мяча на подаче составляла 144 км/ч, теперь – 156 км/ч. Раньше, оказываясь под давлением, Халеп стремилась действовать более осторожно. Теперь в матче с Мугурусой она рисковала.

С такой игрой Халеп может добиться успеха в финале. Ключевым может стать первый удар после подачи. Стивенс похожа по стилю игры с Мугурусой, они обе действуют агрессивно. Но если Мугуруса постоянно проявляет агрессию, то Стивенс использует её дозированно. Но Халеп стала сильнее по сравннию с прошлым годом», — сказал Муратоглу.

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