Вайда: Джокович пока готов на 80 процентов, ему нужно больше игровой практики

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Мариан Вайда прокомментировал итоги «Ролан Гаррос». В Париже серб уступил в четвертьфинале итальянцу Марко Чеккинато (3:6, 6:7, 6:1, 6:7).
«В матче с Чеккинато Новак не был похож на себя. У него был отличный шанс сравнять счёт, но он упустил своё преимущество. Новак не контролировал очки, хоть ему и удалось хорошо играть в третьем сете. Он стал нервничать, я не знаю, какие мысли были в его голове.
Пока Новак не готов на 100 процентов. Ему нужна игровая практика. Его готовность я бы оценил в 80 процентов, но я доволен нашей работой», — цитирует Вайду L’Equipe.
В то же время тренер серба признал, что Джокович ещё не принял решение об участии в турнирах на травяном покрытии. Ранее сам Джокович не исключил, что пропустит сезон турниров на траве.