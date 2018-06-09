Вайда: Джокович пока готов на 80 процентов, ему нужно больше игровой практики

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Мариан Вайда прокомментировал итоги «Ролан Гаррос». В Париже серб уступил в четвертьфинале итальянцу Марко Чеккинато (3:6, 6:7, 6:1, 6:7).

«В матче с Чеккинато Новак не был похож на себя. У него был отличный шанс сравнять счёт, но он упустил своё преимущество. Новак не контролировал очки, хоть ему и удалось хорошо играть в третьем сете. Он стал нервничать, я не знаю, какие мысли были в его голове.

Пока Новак не готов на 100 процентов. Ему нужна игровая практика. Его готовность я бы оценил в 80 процентов, но я доволен нашей работой», — цитирует Вайду L’Equipe.

В то же время тренер серба признал, что Джокович ещё не принял решение об участии в турнирах на травяном покрытии. Ранее сам Джокович не исключил, что пропустит сезон турниров на траве.

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