Тим: я не боюсь Надаля и планирую обыграть его

Австриец Доминик Тим (7) прокомментировал предстоящий финальный поединок Открытого чемпионата Франции. В нём ему предстоит сразиться с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем (1).



«Конечно, Рафа – фаворит в матче с любым соперником. Тем не менее я знаю, как играть против него – у меня есть чёткий план.



Я сделаю всё, чтобы мой план сработал так же, как это было в Мардриде и Риме. Я должен сыграть как и тогда, лишь с поправкой на пятисетовый формат поединка. Я знаю, что это будет тяжелее, ведь в Париже Надалю очень комфортно, но страха я не испытываю», – цитирует Тима Tennis365.

Тим является единственным игроком, которому удавалось обыграть Надаля на грунте за последние два сезона.

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