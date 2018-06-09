Тим: я не боюсь Надаля и планирую обыграть его

Австриец Доминик Тим (7) прокомментировал предстоящий финальный поединок Открытого чемпионата Франции. В нём ему предстоит сразиться с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем (1).
«Конечно, Рафа – фаворит в матче с любым соперником. Тем не менее я знаю, как играть против него – у меня есть чёткий план.
Я сделаю всё, чтобы мой план сработал так же, как это было в Мардриде и Риме. Я должен сыграть как и тогда, лишь с поправкой на пятисетовый формат поединка. Я знаю, что это будет тяжелее, ведь в Париже Надалю очень комфортно, но страха я не испытываю», – цитирует Тима Tennis365.
Тим является единственным игроком, которому удавалось обыграть Надаля на грунте за последние два сезона.
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