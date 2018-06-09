Скончалась 19-кратная победительница турниров «Большого шлема»

Бразильянка Мария Буэно скончалась в Сан-Паулу в возрасте 78 лет от последствий перенесённого онкологического заболевания. Если верить официальному сайту Буэно, за 26 лет активной карьеры она выиграла более 600 различных соревнований. 19 из них — турниры «Большого шлема». Трижды Мария триумфально завершала Уимблдон в одиночном разряде, ещё четырежды — US Open. 11 побед у члена Международного зала теннисной славы на парных мэйджорах.



«Очень печальный день для спорта. Бразилия и весь мир потеряли настоящую легенду тенниса», – сообщается в «твиттере» Международного олимпийского комитета.