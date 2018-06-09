Надаль повторил уникальное достижение Федерера

Выход в 11-й финал «Ролан Гаррос» позволил испанцу Рафаэлю Надалю повторить рекорд швейцарца Роджера Федерера. Ранее лишь ему удавалось 11 раз играть в решающих поединках отдельно взятого турнира «Большого шлема». Федерер 11 раз играл в финале Уимблдона, однако три попытки из них завершались поражениями. У Надаля статистика стопроцентная – 10 матчей и 10 трофеев.



В решающем поединке Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль (1) сыграет против представителя Австрии Доминика Тима (7). Роджер Федерер соревнования в Париже, как и всю грунтовую часть сезона, пропускает.

Надаль повторил достижение Федерера и Коннорса