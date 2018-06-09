Куэртен стал первым послом «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира и трёхкратный победитель Открытого чемпионата Франции Густаво Куэртен был объявлен первым послом турнира.



«Мы счастливы объявить Густаво Куэртена первым послом «Ролан-Гаррос». Он поможет продвижению турнира по всему миру», – гласит заявление в официальном «Инстаграм» соревнований.

Бразилец завершил карьеру в 2008-м, трижды на протяжении неё выиграв Открытый чемпионат Франции. В год двадцатилетия с момента его первого триумфа в Париже (1997) он удостоился места в Международном зале теннисной славы.

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