Тренер Тима: не вижу победу Доминика в финале – Рафа на голову выше его

Тренер австрийца Доминика Тима Гюнтер Бресник прокомментировал предстоящий финальный поединок Открытого чемпионата Франции. Его подопечный встретится с десятикратным победителем соревнований испанцем Рафаэлем Надалем.



«Для меня Надаль – лучший спортсмен, которого я когда-либо видел. Он может быть агрессивным и держать высочайшую интенсивность на протяжении долгого времени. Для него нет разницы — играет он на тренировке или в официальных соревнованиях. Он придерживается таких взглядов долгие годы.



Рафа по-прежнему на полголовы выше Тима в пятисетовых поединках и ещё на полголовы сильнее классом. В этом году я не вижу победы Доминика над ним. Впрочем, это не значит, что я не хотел бы ошибаться», – цитирует Бресника New York Times.



Доминик Тим – единственный теннисист, побеждавший Надаля на грунте (дважды) в последние два сезона.

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