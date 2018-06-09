Джумхур: Надаль – теннисист с другой планеты

Босниец Дамир Джумхур лестно отозвался об игре первой ракетки мира Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.



«Рафаэль Надаль – теннисист с другой планеты. То, что он делает на «Ролан Гаррос» похоже на теннис на уровень выше», – заявил Джумхур в своём твиттере.



Рафаэль Надаль является десятикратным победителем парижского турнира. В ближайшее воскресенье он сыграет против Доминика Тима (7) из Австрии в своём 11-м финале.



Лучшим результатом Джумхура на Открытом чемпионате Франции является выход в третий раунд в этом сезоне. В матче против немца Александра Зверева он подавал на матч, но удержать своё преимущество не сумел и в конечном итоге пропустил того в следующий круг.

Тренер Тима: не вижу победу Доминика в финале – Рафа на голову выше его