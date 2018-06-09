Моресмо и Деши обыграли Клийстерс и Тозья в финале Турнира легенд «Ролан Гаррос»

Французская пара Натали Деши/Амели Моресмо в финале Турнира легенд Открытого чемпионата Франции оказалась сильнее бельгийки Ким Клийстерс и француженки Натали Тозья – 6:7 (4:7), 6:4, 15:13.



Матч продолжался 1 час и 30 минут. Победители соревнований восемь раз ошиблись при выполнении подачи и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти имевшихся. Их соперницы допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 11. Подачами навылет девушки не отметились.



В финале мужских парных соревнований сыграют россияне Марат Сафин и Евгений Кафельников. Матч состоится завтра, 10 июня.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.